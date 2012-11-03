Оппозиция требует арестовать счета «фальсификаторов» выборов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», в заявлении говорится, что «с самого начала парламентские выборы были нечестными и недемократическими, поскольку от участия в них по личной указке Януковича были устранены лидер оппозиции Юлия Тимошенко и Юрий Луценко».

«Сегодня искажение волеизъявления граждан проводится системно и масштабно – с нарушением норм уголовного законодательства и любых норм морали. Штурмы окружных избирательных комиссий, поджог помещений, где они находятся, порча бюллетеней в пользу провластных кандидатов, фальсификация выборов при содействии подконтрольных власти членов Центральной избирательной комиссии, блокирование работы окружных избирательных комиссий и подсчета голосов – эти действия фальсификаторов стали не исключением, а правилом подсчета голосов при нынешнем криминальном режиме Януковича», - подчеркивают в Объединенной оппозиции.

Как отмечают авторы заявления, члены Центральной избирательной комиссии, которые придерживаются демократической точки зрения, назвали эти выборы самыми нечестными и грубыми в украинской истории. Аналогичные заявления сделали многочисленные миссии международных наблюдателей, которые отметили, что эти выборы являются шагом назад, по сравнению с предыдущими выборами.

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«Батькивщина» приводит список лиц, которые, как сказано в заявлении, виновных в фальсификации выборов. В их числе авторы заявления называют Президента Украины Виктора Януковича, генерального прокурора Виктора Пшонку, министра внутренних дел Виталия Захарченко, глав некоторых облгосадминистраций, руководителей управлений внутренних дел и ряда судей.

В «Батькивщине» отмечают, что «речь идет не только о так называемых проблемных округах. Масштабные фальсификации в пользу власти происходят по всей Украине, во всех 225 избирательных округах: через почти неделю после выборов Центральная избирательная комиссия до сих пор не завершила подсчет голосов по партийным спискам, пытаясь искусственно завысить результаты Партии регионов в многомандатном округе».

Авторы заявления убеждены, что «подсчет голосов затягивается умышленно, ведь власть боится признать, что Партию регионов поддержали меньше 30% избирателей. В то же время, по данным параллельного подсчета голосов, который проводила Объединенная оппозиция, результат «регионалов» значительно не дотянул до этой отметки».