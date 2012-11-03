СМИ: Еврейские организации осудили Тимошенко и Клинтон за высокий процент «Свободы»

Соответствующий заголовок новостного сюжета появился на канале в пятницу, 2 ноября, сообщает УКРИНФОРМ.

«Антидиффамационная лига (АДЛ) и другие еврейские организации осудили Тимошенко (и, косвенно, Клинтон) за то, что они узаконили деятельность антисемитской партии в Украине», - говорится в заголовке.

В новости рассказывается о том, что АДЛ подвергла критике оппозиционную партию Юлии Тимошенко в Украине за то, что та подписала договор о парламентском альянсе со «Свободой». При этом в сюжете цитируются слова из заявления национального директора АДЛ в Вашингтоне, Авраама Фоксмана от 1 ноября, в котором он выразил обеспокоенность в связи с сильной электоральной поддержкой «Свободы» в Украине.

Далее в сюжете звучит критика в адрес госсекретаря США. Хиллари Клинтон за то, что «она проигнорировала предупреждения о договоренностях г-жи Тимошенко» со «Свободой», фактически поддерживала Тимошенко в публичных заявлениях, и, таким образом, «косвенно помогла узаконить деятельность второстепенной партии Украины, которая никогда ранее не была представлена в ВР».

«Хотя ни Израиль, ни АДЛ не называли имени государственного секретаря США Хилари Клинтон, для аналитиков становится ясно, что поддержка госсекретаря США Тимошенко косвенно сыграли на руку экстремистской партии Свобода», - сказано в новости.

Как сообщал УКРИНФОРМ, Антидиффамационная лига (АДЛ, США) выразила обеспокоенность в связи с сильной электоральной поддержки партии "Свобода" на парламентских выборах, отмечая при этом ее радикализм и «антисемитскую риторику» во время предвыборной кампании. Соответствующее заявление было размещено 1 ноября на сайте организации. По мнению американских правозащитников, идеология лидера этой политсилы Олега Тягнибока не учитывает настроений жителей страны в целом. В заявлении отмечается также, что "Свобода" одержала победу в трех западных регионах и стала второй в Киеве, в связи с чем в организации выражают беспокойство по поводу дальнейшей судьбы еврейских общин в Киеве, Львове и на Западе страны.