ЦИК обработала 99,35% протоколов (результаты)

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Та, по результатам обработки 99,35% протоколов, за Партию регионов проголосовали 30,07% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,47%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,93%; за Коммунистическую партию Украины - 13,20%; за ВО «Свобода» - 10,42%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.

Остальные партии набирают меньше одного процента голосов.