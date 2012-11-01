Харьковская оппозиция обжаловала результаты выборов

Об этом заявила заместитель главы избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» в Харьковской области Ирина Ефремова.

Она сообщила, что партия будет требовать пересчета результатов голосования по отдельным участкам 168-го избирательного округа (Дзержинский район) и по всему 171-му округу (Фрунзенский, части Орджоникидзевского и Коминтерновского районов). Также юристы намерены оспаривать и результаты голосования на дому на отдельных участках.

В день голосования Объединенная оппозиция зафиксировала более сотни грубых нарушений, рассказала Ефремова, среди них - подкуп избирателей, подозрительно высокий процент проголосовавших на дому и в больницах, вброс бюллетеней, принудительная доставка студентов на избирательные участки под наблюдением преподавателей и проректоров.

По словам Ефремовой, на Слобожанщине выборы были «нагло сфальсифицированы».

А руководитель юридической службы областной организации партии «Батькивщина» Светлана Семко уточнила, что особенно это касается выборов в мажоритарных округах.

При этом, отвечая на вопрос Радио Свобода, Семко подчеркнула, что доказать нарушения во время голосования и самого подсчета голосов почти невозможно, так как закон «О выборах народных депутатов Украины», по ее словам, написан так, что обжаловать результаты выборов очень сложно.

По ее словам, еще перед выборами юристы оппозиции подали около 30 исков по фактам незаконной агитации, но в большинстве случаев суды отказали в их удовлетворении.

Зато в штабе Партии регионов убеждены, что выборы прошли честно, а нарушение если и были, то мелкие, и они не могут повлиять на результаты голосования.

Глава областной администрации Михаил Добкин поздравил харьковских избирателей с тем, что в Верховную Раду попало четырнадцать мажоритарщиков, и все от Партии регионов.