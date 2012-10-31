ЦИК обработала 98,01% протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 98,01% протоколов, за Партию регионов проголосовали 30,23% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,37%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,86%; за Коммунистическую партию Украины - 13,26%; за ВО «Свобода» - 10,35%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%.

Остальные 12 партий набирают меньше одного процента голосов.