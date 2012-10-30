Довгий считает, что его избирателей обманули

Об этом говорится в обращении О.Довгого к жителям Днепровского района столицы.

«Несмотря на то, что утром понедельника у моих приемных стояли сотни людей, возмущенных предварительным результатам голосования, а телефоны разрывались от звонков с информацией о многочисленных нарушениях и фальсификациях, за которыми стоят мои оппоненты, я считаю, что выборы закончились. Втягиваться в процесс обжалования результатов я не собираюсь. Оказывать давление на членов ОИК и журналистов, как это делают мои оппоненты, я тоже не намерен. Мы вели честную кампанию и не готовились к фальсификациям и подкупу, которые использовали против нас. Для меня ценность депутатского значка не может сравниться с потерей принципов и чести. А потому такие методы для меня неприемлемы», - заявил О.Довгий.

Он призвал членов ОИК быстрее закончить прием протоколов и опубликовать официальные результаты голосования.

При этом О.Довгий заявил, что «уровень фальсификаций со стороны оппонентов откровенно впечатляет».

«Уверен, подтверждением того, что днепровчаны 28 октября были обмануты, настанет время, поскольку победу одержал кандидат, чье имя большинство избирателей впервые увидели в бюллетенях. Но я принимаю официальные результаты этих выборов, потому победителей не судят», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. По данным, обнародованным на сайте ЦИК, окружная избирательная комиссия № 214 обработала почти 84% протоколов. За Виктора Чумака, который баллотировался в округе от партии «УДАР», проголосовало 38,82% избирателей, за О.Довгого - 33,89%.