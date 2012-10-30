Кандидат по 38 округу объявила голодовку

Об этом В.Шилова сообщила корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре.

«Сегодня вечером я прекратила принимать пищу, завтра я официально объявляю голодовку. Другого способа привлечь внимание к злоупотреблениям, которые происходили в округе во время предвыборной кампании, и к фальсификациям в день выборов я не вижу», - заявила В.Шилова.

По словам кандидата, она хочет привлечь внимание общественности к массовым фальсификациям в ходе избирательного процесса, подкупа избирателей и применения административного ресурса.

В.Шилова также сообщила, что готовит иск в суд с требованием признать недействительными результаты выборов в округе №38.

«Фактов нарушений у меня достаточно. Хотя я не верю в справедливость наших судов, но подам иск ради 21% избирателей, которые за меня проголосовали», - сказала В.Шилова.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов, В.Шилова заняла второе место в округе №38, набрав 20,43% голосов. С результатом 37,04% победу одержал народный депутат от Партии регионов Николай Солошенко.

В состав округа №38 входят город Новомосковск, Новомосковский, Магдалиновский и Юрьевский районы, в которых проживает 153,6 тысяч избирателей.