УДАР обошел коммунистов
16:16, 30 октября 2012Политика
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ЦИК обработала 92,87% протоколов - на третьем месте партия «УДАР»
По состоянию на 15.44 обработано 92,87% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Так, по результатам обработки 92,87% протоколов, за Партию регионов проголосовали 31,04% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 24,81%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,61%, за Коммунистическую партию Украины - 13,58%, за ВО «Свобода» - 9,98%.
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