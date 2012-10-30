УДАР обошел коммунистов

По состоянию на 15.44 обработано 92,87% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 92,87% протоколов, за Партию регионов проголосовали 31,04% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 24,81%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,61%, за Коммунистическую партию Украины - 13,58%, за ВО «Свобода» - 9,98%.