УДАР обогнал КПУ: ЦИК обработала 92,50% протоколов

По состоянию на 15.19 обработано 92,50% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 92,50% протоколов, за Партию регионов проголосовали 31,08% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 24,78%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,61%; за Коммунистическую партию Украины - 13,59%; за ВО «Свобода» - 9,96%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,60%; за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%; за партию «Наша Украина» - 1,09% избирателей.

Все остальные 13 партий набирают менее одного процента.