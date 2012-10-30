Оппозиция берет 12 из 13 столичных округов
В Киеве после обработки 79% протоколов по выборам народных депутатов Украины на 13 округах лидерами являются 12 представителей оппозиции и 1 самовыдвиженец.
В частности, по данным сайта ЦИК, на округе №211 лидирует представитель ВО «Батькивщина» Сергей Терехин, который набрал 29,62% голосов избирателей.
Округ №212 - Виталий Ярема, ВО "Батькивщина", 30,04%.
№213 - Владимир Яворивский, ВО "Батькивщина", 36,66% (здесь обработано 100% протоколов).
№214 – Виктор Чумак, партия "УДАР Виталия Кличко", 38,57%.
№215 - Андрей Ильенко, ВО "Свобода", 33,10%. (Ранее на этом округе лидировала самовыдвиженка, заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Галина Герега – УНИАН).
№216 – Ксения Ляпина, ВО "Батькивщина", 29,04%.
№217 - Александр Бригинец, ВО "Батькивщина", 31,64%.
№218 - Владимир Арьев, ВО "Батькивщина", 38,76%.
№219 - Владимир Бондаренко, ВО "Батькивщина", 44,13%.
№220 - Александр Черноволенко, ВО "Батькивщина", 31,58%.
№221 - Леонид Емець, ВО "Батькивщина", 30,52% (здесь обработано 100% протоколов).
№222 - Дмитрий Андриевский, ВО "Батькивщина", 33,96%.
№223 – Виктор Пилипишин, самовыдвижение, 28,93% (на этом округе обработано только 31.68% протоколов).