Оппозиция берет 12 из 13 столичных округов

В частности, по данным сайта ЦИК, на округе №211 лидирует представитель ВО «Батькивщина» Сергей Терехин, который набрал 29,62% голосов избирателей.

Округ №212 - Виталий Ярема, ВО "Батькивщина", 30,04%.

№213 - Владимир Яворивский, ВО "Батькивщина", 36,66% (здесь обработано 100% протоколов).

№214 – Виктор Чумак, партия "УДАР Виталия Кличко", 38,57%.

№215 - Андрей Ильенко, ВО "Свобода", 33,10%. (Ранее на этом округе лидировала самовыдвиженка, заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Галина Герега – УНИАН).

№216 – Ксения Ляпина, ВО "Батькивщина", 29,04%.

№217 - Александр Бригинец, ВО "Батькивщина", 31,64%.

№218 - Владимир Арьев, ВО "Батькивщина", 38,76%.

№219 - Владимир Бондаренко, ВО "Батькивщина", 44,13%.

№220 - Александр Черноволенко, ВО "Батькивщина", 31,58%.

№221 - Леонид Емець, ВО "Батькивщина", 30,52% (здесь обработано 100% протоколов).

№222 - Дмитрий Андриевский, ВО "Батькивщина", 33,96%.

№223 – Виктор Пилипишин, самовыдвижение, 28,93% (на этом округе обработано только 31.68% протоколов).