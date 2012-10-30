ЦИК обработала 90,54% протоколов (результаты)

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 90,54% протоколов, за Партию регионов проголосовали 31,40% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 24,57%; за Коммунистическую партию Украины - 13,73%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,55%; за ВО «Свобода» - 9,76%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,60%; за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08%; за партию «Наша Украина» - 1,08% избирателей.

Все остальные 13 партий набирают менее одного процента.