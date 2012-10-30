ЦИК обработала 89,39% протоколов (результаты)

В Украине обработано уже 89,39% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, за Партию регионов проголосовали 31,60% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 24,43%, за Коммунистическую партию Украины - 13,80%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,50%, за ВО «Свобода »- 9,66%.