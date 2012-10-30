ЦИК обработала 89,39% протоколов (результаты)
12:48, 30 октября 2012Политика
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ЦИК обработала 89,39% протоколов: ПР - 31,60%, "Батькивщина" - 24,43%, КПУ - 13,80%, "УДАР" - 13,50% , «Свобода» - 9,66%.
Обработали 89,39% протоколов
В Украине обработано уже 89,39% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, за Партию регионов проголосовали 31,60% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 24,43%, за Коммунистическую партию Украины - 13,80%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,50%, за ВО «Свобода »- 9,66%.
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