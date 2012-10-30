Путин уволил пять генералов Министерства внутренних дел

Своих постов лишились начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД генерал-лейтенант внутренней службы Михаил Тюркин, первый замначальника Оперативного управления министерства генерал-майор полиции Андрей Флоринский, первый замначальника Оперативно-поискового бюро ведомства генерал-майор полиции Юрий Храпков, первый замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор внутренней службы Дмитрий Морозов и начальник УМВД по Ивановской области генерал-майор полиции Александр Забегалов.

Другим подписанным сегодня указом Путин назначил новым начальником УМВД по Рязанской области полковника полиции Николая Пилюгина.

«Газета.Ru»