Путин уволил пять генералов Министерства внутренних дел
08:59, 30 октября 2012Политика
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Президент России Владимир Путин освободил от должности пять генералов МВД, сообщается на сайте главы российского государства.
Владимир Путин подписал указ
Своих постов лишились начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД генерал-лейтенант внутренней службы Михаил Тюркин, первый замначальника Оперативного управления министерства генерал-майор полиции Андрей Флоринский, первый замначальника Оперативно-поискового бюро ведомства генерал-майор полиции Юрий Храпков, первый замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор внутренней службы Дмитрий Морозов и начальник УМВД по Ивановской области генерал-майор полиции Александр Забегалов.
Другим подписанным сегодня указом Путин назначил новым начальником УМВД по Рязанской области полковника полиции Николая Пилюгина.
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