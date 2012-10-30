ЦИК обработала 86,85% протоколов (результаты)
ЦИК обработала 86,85% протоколов: ПР - 31,84%, "Батькивщина" - 24,21%, КПУ - 13,89%, "УДАР" - 13,47%, «Свобода» - 9,60%.
В Украине обработано уже 86,85% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Так, по результатам обработки 86,85% протоколов участковых избирательных комиссий, за Партию регионов проголосовали 31,84% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 24,21%; Коммунистическую партию Украины - 13,89%, партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,47%, ВО «Свобода» - 9,60%; партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» - 1,61%; Радикальную партию Олега Ляшко - 1,07%; партию «Наша Украина» - 1,06% избирателей.
Остальные 13 политических партий набирают меньше одного процента.