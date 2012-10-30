ЦИК обработала 85,5% протоколов

В Украине обработано уже 85,5% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В частности, за Партию регионов проголосовали 31,98% избирателей (5 474 168 голосов), за ВО «Батькивщина» - 24,10% (4 124 964); Коммунистическую партию Украины - 13,93% (2 384 829), партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,45% (2 301 641), ВО «Свобода» - 9,53% (1 631 949); партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» - 1,62% (277 646); Радикальную партию Олега Ляшко - 1,08% (184 937); партию «Наша Украина» - 1,06% (182 438). Остальные 13 политических партий набирают меньше одного процента. Таковы данные электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

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