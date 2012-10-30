На проблемном окружкоме в Киеве разошлись до утра

С согласия двух кандидатов: представителя "Свободы" Юрия Левченко и доверенного лица кандидата самовыдвиженца Виктора Пилипишина, - принято решение о перерыве.

Кандидаты договорились помочь представителям участковых избиркомов, в сопровождении правоохранителей, развести назад на избирательные участки бюллетени.

Как известно, согласно законодательству до окончательного подведения итогов, комиссии должны работать непрерывно, напоминает Украинская правда.

По словам Левченко, ЦИК сделала замечание ОВК через несовпадение данных протоколов с мокрыми печатями с данными, которые есть на сервере. Выдано предписание исправить данные.

Сейчас по данным 26,73% протоколов, переданных в ЦИК, Пилипишин получил 29,58%, Левченко - 26,56% (разница 542 голоса).