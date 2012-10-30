Кандидат по округу №21 объявил голодовку

Об этом он сообщил его помощник.

Гузь, представляющий Объединенную оппозицию, подал 6 жалоб в ОИК о замеченных фальсификации. В комиссии заявили, что часть жалоб рассматривать не будут, а часть рассмотрят после подсчета голосов.

"Уже около трех часов ОИК принимает бюллетени и протоколы, но не объявляет результатов", - цитирует Украинская правда.

"Заявили, что завис сервер и не подают данные в ЦИК. Будут фальсифицировать результаты", - добавил он, уточнив, что сейчас разрыв между кандидатами незначителен.

"Еще 6 человек также голодают. Наутро прибудет еще несколько десятков, которые приедут голодать", - уточнил соратник Гузя.

Основной соперник Гузя - миллиардер Степан Ивахив.

На эту минуту, по данным ЦИК, в округе с минимальным преимуществом 340 голосов (36,96 против 36,43%) лидирует Игорь Гузь. ЦИК получил данные о 69,87% протоколов.