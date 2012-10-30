Кандидат по округу №21 объявил голодовку
Кандидат в народные депутаты по 21 округу на Волыни Игорь Гузь объявил голодовку в знак протеста против фальсификации выборов.
Об этом он сообщил его помощник.
Гузь, представляющий Объединенную оппозицию, подал 6 жалоб в ОИК о замеченных фальсификации. В комиссии заявили, что часть жалоб рассматривать не будут, а часть рассмотрят после подсчета голосов.
"Уже около трех часов ОИК принимает бюллетени и протоколы, но не объявляет результатов", - цитирует Украинская правда.
"Заявили, что завис сервер и не подают данные в ЦИК. Будут фальсифицировать результаты", - добавил он, уточнив, что сейчас разрыв между кандидатами незначителен.
"Еще 6 человек также голодают. Наутро прибудет еще несколько десятков, которые приедут голодать", - уточнил соратник Гузя.
Основной соперник Гузя - миллиардер Степан Ивахив.
На эту минуту, по данным ЦИК, в округе с минимальным преимуществом 340 голосов (36,96 против 36,43%) лидирует Игорь Гузь. ЦИК получил данные о 69,87% протоколов.