Губернатор: Черкасская область никогда не имела синей расцветки

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

«Результаты Партии регионов в Черкасской области, которые показали социологи, полностью нас удовлетворяют, и они прогнозированные», – цитирует слова С.Тулуба пресс-служба.

По его словам, «…сравнивая эти цифры с данными всеукраинских exit-poll, имеем достаточно утешительную ситуацию. Ведь никогда Черкасская область не имела синей расцветки, а сегодняшний результат - это результат доверия населения к начатым нами делам, к продолжению начатых Президентом Украины реформ», - отметил глава области.

«Мы ставили перед собой значительно более высокую планку, но всегда нужно хотеть больше. Как говорят: бери вершину – будешь иметь середину...», - сказал С,Тулуб.

По предварительным данным обработанных в ЦИК бюллетеней, по партийным спискам в Черкасской области по всех 7 округах лидирует «Батькивщина». Партия регионов - на втором месте.