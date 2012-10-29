Первым голоса на выборах посчитал Севастополь

В Севастополе 224-й и 225-й окружкомы завершили обработку протоколов о подсчете голосов на выборах народных депутатов 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, по общегосударственному многомандатному округу побеждает в Севастополе Партия регионов, за которую, по предварительным данным, проголосовали 46,90% избирателей.

Более чем на 15% позади Партии регионов находится КПУ, за которую отдали свои голоса 29,46% избирателей.

В тройку лидеров также попала и «Батькивщина», набравшая в Севастополе 5,86% голосов избирателей. Позади нее остались партия «Русский блок» с 5,48% голосов и партия «УДАР», которой в городе отдали предпочтение 5,04% избирателей.

В одномандатных округах в Севастополе побеждают представители Партии регионов Павел Лебедев (округ № 224) и Вадим Колесниченко (округ № 225).

П.Лебедев набрал 42,64% голосов. Своего главного конкурента - выдвиженца партии «Русский блок» Дмитрия Белика он обошел, по предварительным данным, на 14%. Представитель КПУ Сергей Богатыренко с 15% занял третье место. Остальные 7 кандидатов в этом округе не смогли набрать даже 5% голосов избирателей.

В.Колесниченко побеждает своего основного конкурента Василия Пархоменко (КПУ) на 23%. За самовыдвиженцев Василия Зеленчука и Николая Помагалова проголосовали около 10% избирателей. Остальные 13 кандидатов не «дотянули» и до 4% голосов.