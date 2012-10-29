Магера: Повторный подсчет голосов - право, а не обязанность ОИК

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет, что окружные избирательные комиссии при наличии оснований имеют право осуществить повторный подсчет голосов на участке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера заявил сегодня журналистам в ЦИК.

"Законодатель предоставил возможность ОИК осуществлять повторный подсчет голосов. Это ее право, а не обязанность. Однако большинство членов комиссии должны за это проголосовать", - сказал А.Магера.

По его словам, решение о проведении повторного подсчета голосов осуществляется в случае наличия у ОИК жалоб, подтвержденных соответствующими актами, или при наличии соответствующих судебных решений, которые обязывают ОИК осуществить повторный подсчет голосов избирателей.

"Кроме того, такое решение может быть принято, когда бюллетени из участковой избирательной комиссии пришли в упаковке с признаками распаковывания. В таких случаях ОИК имеет право принимать решение о повторном подсчете бюллетеней, то есть бюллетени не возвращаются в участковые избирательные комиссии, а сама ОИК повторно осуществляет подсчет голосов", - объяснил заместитель председателя ЦИК.

А.Магера также сказал, что в случае разногласий между данными участковых и окружных комиссий относительно результатов голосования, Центральная избирательная комиссия возвращает протокол ОИК для уточнения. "ЦИК своим решением исправлять ошибки ОИК не будет", - подчеркнул он.