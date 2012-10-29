Соратники просят Тимошенко не давать ПР повод аплодировать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Мы обращаемся к Юлии Тимошенко с просьбой не голодать. Ее здоровье не стоит того, чтобы Партия регионов аплодировала», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что в ближайшее время представители оппозиции намерены посетить Ю.Тимошенко.

«Она должна иметь силы и энергию для борьбы», - сказал А.Яценюк.

Комментируя заявления ОБСЕ, что украинские выборы не совсем отвечают европейским стандартам, А.Яценюк отметил, что оппозиция разделяет такой вывод наблюдателей.

По его словам, в финальный отчет ОБСЕ и международных организаций вошли именно те факты фальсификаций, которые неоднократно отмечала оппозиция.