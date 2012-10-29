МИД обещает учесть все замечания наблюдателей по выборам

В то же время, в МИД Украины заявляют, что эти замечания будут учтены.

«Международные наблюдатели в своих предварительных выводах отметили ряд недостатков во время организации и проведения выборов», - говорится в сообщении.

«Все замечания будут тщательным образом проанализированы, а выявленные недостатки будут обязательно учтены в дальнейшей работе по усовершенствованию избирательного законодательства и практики», - говорится в распространенном 29 октября заявлении Министерства иностранных дел Украины.