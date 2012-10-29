Международные наблюдатели: процесс установления результатов выборов - непрозрачен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявила координатор ПА ОБСЕ Вальбурга Дуглас.

«Процесс установления результатов был непрозрачен, но в настоящее время нет окончательных результатов, нам нужно подождать несколько дней», - сказала она, напомнив в то же время, что выборы это не только избирательная кампания, день голосования, выборы заканчиваются, когда начнет работать новый парламент.

Вместе с тем В.Дуглас заметила, что она никогда бы не позволила себе описать выборы одним или двумя словами.

Тем не менее, она еще раз заметила, что, по мнению европейских наблюдателей, и это отображено в их отчете на 14 страницах, эти выборы не были справедливыми, у их участников не было равных условий.