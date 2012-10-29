Наблюдатели от ПАСЕ высоко оценили организацию избирательного процесса

Об этом заявил заместитель руководителя миссии наблюдения ПАСЕ Мевлют Чавушоглу в понедельник на брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.

"Воля народа была высказана во время вчерашних выборов. В целом мы оценили открытие, проведение голосования, закрытие и подсчет голосов как очень хороший. Мы оцениваем избирательный процесс как "хорошо" или "очень хорошо" организованный в день выборов. И это оценка не только моя, но и членов делегации ПАСЕ ", - сказал он.

Как сообщил М.Чавушоглу, по результатам опроса наблюдателей других миссий и представителей различных политических партий никаких жалоб относительно организации избирательного процесса и подсчета голосов не было.

"Мы опросили других наблюдателей, национальных наблюдателей, представителей партий, членов избирательных комиссий от разных партий и не получили от них никаких жалоб, которые были зарегистрированы", - подчеркнул он.