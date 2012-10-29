Финский эксперт: надежд на подписание ассоциации Украина-ЕС очень мало

Украинские парламентские выборы, состоявшиеся 28 октября, и их оценка международными наблюдателями мало что изменят в отношениях между Киевом и Брюсселем.

Такое мнение в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе выразил директор программ по Восточному партнерству и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

«Выборы практически ничего не изменили в том музыкальном произведении, которое исполнялось до последнего времени (в Украине – УНИАН)», - отметил он.

При этом эксперт сказал, что не ожидает «активизации дискуссии» по украинскому вопросу в ЕС.

Отвечая на вопрос о будущем Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, А.Мошес выразил сомнение в реальности его подписания в ближайшее время.

«Я бы не стал говорить категорически «нет», дискуссии все-таки ведутся в ЕС, однако и надежд на его подписание очень мало», - сказал он.

«Сам факт проведения саммита Украина-ЕС, если он вообще будет проведен, наверное, может быть самым большим шагом в позитивном направлении для Украины, на который будут готовы пойти брюссельские структуры», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, миссия международных наблюдателей под эгидой ОБСЕ заявила о том, что выборы продемонстрировали, что демократический процесс в ряде сфер в Украине повернул вспять.