Наблюдатели от СНГ видели только технические нарушения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель Миссии наблюдения от Исполкома СНГ, первый заместитель председателя Исполкома СНГ Владимир Гаркун.

Он сообщил, что наблюдатели миссии посетили 2608 избирательных участков во всех областях Украины.

По их данным, голосование почти на всех участках начиналось своевременно и проходило, по словам В.Гаркуна, активно и в спокойных условиях. Также он отметил, что работа на избирательных участках проходила в соответствии с законодательством, а подсчет голосов проходил открыто и прозрачно.

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«Те нарушения, которые, безусловно, имеются, мы считаем, что они носили, прежде всего, технический характер, не системный и не могут повлиять в значительной мере на результаты выборов», - сказал председатель наблюдательной миссии.

Среди таких нарушений В.Гаркун назвал задержку начала работы комиссий в день голосования на 20 минут и установку на участках на одну урну для голосования меньше, чем это предусмотрено законодательством, что никоим образом не помешало нормальному ходу голосования.

«Миссия оценивает выборы народных депутатов Украины, которые прошли 28 октября 2012 года, как отвечающие национальному избирательному законодательству и общепризнанным демократическим нормам», - сказал В.Гаркун и отметил, что это, все же, предварительные выводы миссии.

В то же время он отметил, что миссия будет вносить рекомендации по поводу формирования избирательных комиссий.

В.Гаркун также сказал, что наблюдатели указывают на высокий уровень замен членов участковых и окружных избирательных комиссий, вплоть до половины их составов. Однако отметил, что хотя это и создавало определенные задержки в работе, но отзыв и замена членов разрешены законодательством.

Кроме того, по его словам, миссия, в частности, отмечает, что избирательные комиссии в целом обеспечили подготовительный этап избирательной кампании, а процедура составления и уточнения списков избирателей позволила всем гражданам принять участие в выборах.