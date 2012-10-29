ЦИК обработал 61,02% протоколов (результаты)

По состоянию на 14.35 в Украине обработано 61,02% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 61,02% протоколов участковых избирательных комиссий, за Партию регионов проголосовали 34,20% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 22,49%; Коммунистическую партию Украины - 14,73%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,99%, ВО «Свобода» - 8,70%; партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,66%; партию «Наша Украина» - 0,98% избирателей, за Радикальную партию Олега Ляшко – 0,95%.