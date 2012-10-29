На Буковине застрелился кандидат в депутаты

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник УМВД Украины в Черновицкой области генерал-майор милиции Николай Харабара, трагедия произошла сегодня утром. По его словам, версия «о насилии или насильственной смерти исключается».

По нашим данным, кандидат в народные депутаты В.Токарюк совершил суицид, выстрелив себе в голову из карабина. Пуля прошла навылет через висок. В реанимации он умер.

Причины суицида пока неизвестны. По непроверенным данным, мужчина имел проблемы со своим здоровьем.

Справка УНИАН. В.Токарюк - 1953 года рождения. Частный предприниматель, беспартийный, проживал в городе Сторожинец Черновицкой области. Баллотировался по 202-му одномандатному избирательному округу путем самовыдвижения.