Тигипко думает, что ПР удастся найти общий интерес со «Свободой»
12:18, 29 октября 2012Политика
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Партия регионов надеется, что сможет наладить сотрудничество с ВО «Свобода» в Верховной Раде по некоторым вопросам, а также с КПУ.
Тигипко надеется на сотрудничество со «Свободой» в парламенте по некоторым вопросам
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Партии регионов Сергей Тигипко заявил сегодня на брифинге.
«Что касается партии «Свобода», то по каким-то вопросам никакого сотрудничества не будет, это совершенно понятно. А по каким-то вопросам, я считаю, экономическим и социальным вопросам, мы можем находить общий украинский интерес», - сказал С.Тигипко.
При этом он отметил, что общие позиции у Партии регионов могут быть и с коммунистами.
«Все фракции, несмотря на идеологические расхождения, могут быть едиными», - сказал С.Тигипко.
При этом он отметил, что коалиция, которую планирует создать Партия регионов в Верховной Раде, будет зафиксирована документально.
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