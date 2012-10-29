Тигипко думает, что ПР удастся найти общий интерес со «Свободой»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Партии регионов Сергей Тигипко заявил сегодня на брифинге.

«Что касается партии «Свобода», то по каким-то вопросам никакого сотрудничества не будет, это совершенно понятно. А по каким-то вопросам, я считаю, экономическим и социальным вопросам, мы можем находить общий украинский интерес», - сказал С.Тигипко.

При этом он отметил, что общие позиции у Партии регионов могут быть и с коммунистами.

«Все фракции, несмотря на идеологические расхождения, могут быть едиными», - сказал С.Тигипко.

При этом он отметил, что коалиция, которую планирует создать Партия регионов в Верховной Раде, будет зафиксирована документально.