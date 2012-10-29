Бригинец заявляет, что в его округе ОИК незаконно объявила перерыв на сутки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кандидата, ОИК 217-го округа в Киеве незаконно объявила перерыв в работе комиссии на целые сутки. Хотя закон не предусматривает ни одного перерыва в работе ОИК.

«Я не вижу другой причины, которая вынудила членов ОИК нарушить закон, кроме желания сфальсифицировать выборы. Тем более, что они поставили под удар сотни людей, которые ожидают в холле ОИК своей очереди передать протоколы и бюллетени для окончательного объявления результатов выборов», - заявляет А.Бригинец.

А.Бригинец обратился в ЦИК с требованием пресечь нарушение Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», в частности ст. 19 и ст. 94 указанного Закона в связи со своевольно и противоправно объявленным перерывом в работе ОИК и продолжить заседание комиссии, как того требует закон.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦИК, на мажоритарном округе №217 с 33.58% голосов лидирует единый кандидат от оппозиции А.Бригинец. Однако, согласно данным ЦИК, здесь обработано лишь 3.79% протоколов.