ЦИК обработала 40,14% протоколов (результаты)

По состоянию на 9.57 проработано 40,14% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам обработки 40,14% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 35,61% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,55%; за Коммунистическую партию Украины - 15,10%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,83%; за ВО «Свобода» - 8,05%.