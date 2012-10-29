ЦИК обработала 40,14% протоколов (результаты)
10:22, 29 октября 2012Политика
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Обработаны 40,14% протоколов: у Партии регионов - 35,61% избирателей; у ВО «Батькивщина» - 21,55%; у Коммунистической партии Украины - 15,10%; у партии «УДАР Виталия Кличко» - 12,83%; у ВО «Свобода» - 8,05%.
Проценты оппозиции, Удар и "Свободы" растут
По состоянию на 9.57 проработано 40,14% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Согласно результатам обработки 40,14% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 35,61% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,55%; за Коммунистическую партию Украины - 15,10%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,83%; за ВО «Свобода» - 8,05%.
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