ЦИК обработала 33,55% протоколов (результаты)
08:48, 29 октября 2012Политика
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Обработано 33,55% протоколов: у Партии регионов - 36,20%, у «Батькивщины» - 21,23%, в «УДАР» - 12,70%, в КПУ - 15,22%, в ВО «Свобода» - 7,78%.
ЦИК продолжает подсчет голосов
По состоянию на 8.37 обработано 33,55% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Согласно результатам обработки 33,55% протоколов УИК, за Партию регионов проголосовали 36,20% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 21,23%; партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,70%; Коммунистическую партию Украины - 15, 22%; ВО «Свобода» - 7,78%.
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