В Киеве в 8 из 13 округов побеждают представители «Батьківщини»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, обнародованные электронной системой «Выборы-2012» в Центральной избирательной комиссии.

В киевских округах обработаны данные от 7 до 20% протоколов.

Представители «Батьківщини» побеждают в 8 округах: в 212-м – Виталий Ярема, в 213-м – Владимир Яворивский, в 217-м – Александр Бригинец, в 218-м – Владимир Арьев, в 219-м – Владимир Бондаренко, в 220-м – Александр Черноволенко, в 221-м – Леонид Емец, в 222-м – Дмитрий Андриевский.

Еще в двух округах побеждают кандидаты в депутаты от партии «УДАР»: в 211-м – Николай Бабенко, в 214-м – Виктор Чумак.

В 215-м округе лидирует самовыдвиженка Галина Герега, в 216-м – самовыдвиженец Александр Супруненко и 223-м – самовыдвиженец Виктор Пилипишин.

В округах в Киевской области в основном побеждают представители Партии регионов. Так, из 9 округов они побеждают в 5: Сергей Кацуба (округ № 92), Александр Онищенко (93), Татьяна Засуха (94), Петр Мельник (95), Ярослав Москаленко (96). В 91-м округе побеждает представитель «УДАРа» Руслан Сольвар. Еще в трех округах побеждают самовыдвиженцы: в 90-м - Виталий Чудновский, в 97-м – Николай Семеняка, в 98-м – Александр Мостипан.

В Киевской области обработано от 2 до 28% протоколов.