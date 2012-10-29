«Свободе» до 10 ноября запретили митинги

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь облорганизации ВО «Свобода» Виктория Момотюк, админсуд запретил партии проводить митинги под заявленным лозунгом "Нет - фальсификациям!" возле облгосадминистрации, окружной избирательной комиссии №152 и горсовета вплоть до 10 ноября.

С иском о запрещении проведения «Свободой» митингов в Ровно в окружной админсуд обратился в 17.00 городской председатель, кандидат в депутаты по мажоритарному округу №152 Владимир Хомко. Решение суда о запрещении митингов было принято в 21.00.

В "Свободе" заявляют, что считают такое решение нарушением права на свободу слова и равенства относительно деятельности политических партий, поскольку горсовет не запретил через суд проведение аналогичного митинга 29 октября «Молодыми регионами».

Основанием для обращения мэра города в админсуд относительно запрещения митинга «Свободы» якобы стало письмо начальника городской милиции Петра Езгора о том, что правоохранители не смогут обеспечить правопорядок во время митинга, поскольку в это время будут дежурить возле избирательных участков.