В ЦИК названы фамилии кандидатов, лидирующих в мажоритарных округах

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с данными, обнародованными электронной системой «Выборы-2012» в Центральной избирательной комиссии, представители ПР лидируют в 113 округах.

Так, из 10 округов в АР Крым представители Партии регионов лидируют в 9, среди них Борис Дейч, Юлия Левочкина, в округе №2 лидирует представитель партии «Союз» Лев Миримский.

В 17 округах Днепропетровской области лидируют все представители Партии регионов. Такая же ситуация в Донецкой области, где в 20 округах побеждают представители этой политической силы, среди них Алексей Азаров, Сергей Клюев, Ефим Звягильский, Валентин Ландик, Татьяна Бахтеева, Владислав Лукьянов.

Лидируют представители ПР также в 8 из 9 округов Запорожской области, среди них Евгений Карташов, Ярослав Сухий, Вячеслав Богуслаев, Артем Пшонка.

В Киевской области, где насчитывается 8 округов, кандидаты от Партии регионов побеждают в 5 округах, среди них Татьяна Засуха и Петр Мельник. Еще в трех округах Киевской области лидируют самовыдвиженцы, среди них и Михаил Поплавский.

Подобная ситуация наблюдается в Луганской области, где из 10 округов в 7 лидируют представители ПР, среди них Владимир Демишкан, Виктор Тихонов.

В большинстве (8 из 11) округов Одесской области побеждают представители ПР, среди которых Сергей Кивалов, Иван Фурсин, Игорь Плохой. В остальных округах этой области лидируют самовыдвиженцы, в частности Давид Жвания и Владимир Боделан.

Во всех округах в Харьковской области также выборы выигрывают представители Партии регионов, среди них Валерий Писаренко, Ирина Бережная, Дмитрий Святаш, Александр Фельдман, Михаил Добкин.

Кроме того, в двух округах города Севастополь побеждают представители этой партии, среди них Вадим Колесниченко.

Вместе с тем, в западных регионах и в Центре Украины в основном выигрывают представители оппозиции или самовыдвиженцы.

Так, в Винницкой области из 8 округов в одном выигрывает представитель ПР – Николай Джига, в одном – кандидат от ВО «Батьківщина» - Николай Катеринчук, остальные самовыдвиженцы, среди них Петр Порошенко и Григорий Калетник.

В Волынской области из 5 округов в 4 побеждают самовыдвиженцы, в том числе Игорь Еремеев и Игорь Палица и один представитель ВО «Свобода».

В одном из округов в Житомирской области наибольшую поддержку избирателей получил кандидат от «Батьківщини» Геннадий Зубко, два представителя Народной партии, в том числе Владимир Литвин, а также два самовыдвиженца и один представитель ПР.

В Закарпатской области из 6 округов в трех выборы выигрывают представители ПР, в трех – партии «Единый центр», в том числе Виктор и Павел Балоги и Василий Петевка.

В Ивано-Франковской области из 7 округов в 4 побеждают кандидаты от «Батьківщини», 2 самовыдвиженца и один представитель «Свободы».

В Кировоградской области из 5 округов в трех лидируют представители ПР и 2 представителя «Батьківщини».

В Львовской области из 12 округов в 4 лидируют представители «Батьківщини», в трех – представители «Свободы», в том числе Ирина Фарион и Андрей Тягнибок, один представитель «УДАРа» и один представитель ПР, остальные самовыдвиженцы.

В Николаевской области из 6 округов в 4 лидируют «регионалы», и в 2 - представители «Батьківщини».

В Полтавской области из 8 округов в 2 побеждают представители «УДАР», один – ПР, остальные – самовыдвиженцы.

В Ривненской области из 5 округов в 4 выигрывают представители «Батьківщини» и один представитель «Свободы».

В Сумской области из 6 округов в трех побеждают кандидаты «Батьківщини»,1 представитель ПР – Андрей Деркач и два самовыдвиженца, в том числе Александр Волков.

В Тернопольской области из 5 округов в 2 выигрывают представители «Батьківщини», 2 – «Свободы» и один самовыдвиженец.

В Херсонской области из 5 округов в одном побеждает «регионал», еще в одном – кандидат «УДАР», один представитель партии «Украина – Вперед!» и два самовыдвиженца.

В Хмельницкой области лидирует один представитель «Батьківщини», один - ПР, остальные самовыдвиженцы, в том числе Сергей Буряк.

В Черкасской области побеждают два представителя Партии регионов, один –«Батьківщини» и 4 самовыдвиженца.

В Черновицкой области - два представителя «Батьківщини» и два - ПР.

В Черниговской области - два представителя «Батьківщини», один представитель Радикальной партии – лидер этой партии Олег Ляшко и три самовыдвиженца.

В Киеве из 12 округов в 6 лидируют представители «Батьківщини»: Виталий Ярема, Владимир Яворивский, Александр Бригинец, Владимир Арьев, Владимир Бондаренко и Александр Черноволенко, в двух - представители ПР Максим Луцкий и Игорь Лысов. Есть также один представитель «УДАРа» и самовыдвиженцы, в том числе Галина Герега и Алла Шлапак.