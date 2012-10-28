Грищенко надеется, что теперь ЕС прекратит неоправданно критиковать Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.Грищенко сказал во время выступления на круглом столе высокого уровня «Парламентские выборы в Украине: международный взгляд».

«Надеюсь, с проведением этих выборов период неоправданно критических и порой скороспелых выводов в отношениях Украины и ЕС завершился», - сказал министр.

К.Грищенко отметил, что приоритет Украины - интеграция в ЕС - остается неизменным. «Я как министр иностранных дел надеюсь, что в новом парламенте власть и оппозиция эффективно и беспрепятственно будут находить консенсус относительно законов, необходимых для продвижения европейской интеграции Украины», - сказал он.

К.Грищенко поздравил украинцев с успехом, которым стали эти выборы. «Это было непростое время, было нагнетание страстей, иногда искреннее, а иногда искусственное. Было море эмоций, были тревоги, надежды, разочарования, но, думаю, сейчас вполне очевидно, что, невзирая на определенные проблемы, сухой остаток вполне позитивный», - сказал министр.

По словам К.Грищенко, сегодня Украина получила новый, демократически избранный парламент, и эти выборы, по многим оценкам, стали очевидным и важным шагом вперед.

«Демократия – это, в первую очередь, наличие выбора и возможность этот выбор реализовать. Как бы горячо ни кипели политические страсти, 28.10.2012 стало очевидно, что в Украине есть и первое, и второе», - сказал министр.

По словам К.Грищенко, в последние месяцы было сказано много о том, что эти выборы являются экзаменом для Украины. «Выражаю личное впечатление, которое, насколько я понимаю, разделяет большинство: мы этот экзамен сдали», - добавил он.