Представитель Украины в ЕС: Мы занимаемся реальной интеграцией

За период с января этого года Брюссель посетило 111 украинских делегаций - это даже больше чем в прошлые годы. Поэтому о мягкой изоляции говорить нельзя - Украина движется к подписанию договора об ассоциации ЕС. Об этом в эфире «5 канала» заявил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

«За период с первого января, до середины сентября, у меня в Брюсселе было 111 делегаций. Посещение на прошлой неделе, визит первого вице-премьера ответственного за евроинтеграцию Валерия Хорошковского, визит министра энергетики Бойко, и даже был короткий визит третьего Президента Ющенко», - отметил Елисеев.

«Реальные результаты: мы подписываем соглашение на 200 миллионов евро, и нам дают деньги на модернизацию ГЭС. Сейчас мы начали заниматься не абстрактной дипломатией и не абстрактной интеграцией, мы занимаемся реальной интеграцией. Многие высказывали сомнения, что мы закончим переговоры по соглашению об ассоциации - мы это сделали, высказывались возражения, что мы никогда не парафируем соглашение - недавно мы это сделали, а сейчас мы движемся в направлении подписания соглашения », - подчеркнул дипломат.