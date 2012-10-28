Магера: с каждыми выборами явка украинцев уменьшается

В Украине с каждыми выборами явка граждан на участки для голосования уменьшается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Он привел такие статистические данные: в 1998 году на парламентских выборах явка составляла 69,63%, в 2002 – 65,21%, 2006 – 58,97%, в 2007 на внеочередных парламентских выборах явка составляла 57,94%.

На нынешних выборах по данным с 205-ти округов явка составляет 57,88%.

По мнению А.Магеры, сложно объяснить, чем вызвано снижение явки от выборов к выборам.