Телевизионщики обнародовали экзит-полы по мажоритарке
22:22, 28 октября 2012Политика
12616 0
По данным Телевизионного exit-poll, проведенного по заказу каналов 1+1, "Интер" и ICTV, в Верховной Раде Украины 7-го созыва возможно формирование нового большинства на основе Партии регионов.
По мажоритарке регионы взяли почти 28%, самовыдвиженцы - 19%
Как сообщает ТСН.ua, по данным TNS и SOCIS, в мажоритарных округах получены такие результаты exit-poll: Партия регионов – 28%; самовыдвиженцы – 19%, ВО "Батькивщина" – 18%; "УДАР" - 10%; КПУ – 9%; ВО "Свобода" – 6%.
Другие силы набрали незначительные проценты.
Как отмечают эксперты-социологи, такие данные дают большие шансы на формирование нового большинства на основе Партии регионов. К ним могут присоединиться коммунисты и многие самовыдвиженцы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter