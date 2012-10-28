Телевизионщики обнародовали экзит-полы по мажоритарке

Как сообщает ТСН.ua, по данным TNS и SOCIS, в мажоритарных округах получены такие результаты exit-poll: Партия регионов – 28%; самовыдвиженцы – 19%, ВО "Батькивщина" – 18%; "УДАР" - 10%; КПУ – 9%; ВО "Свобода" – 6%.

Другие силы набрали незначительные проценты.

Как отмечают эксперты-социологи, такие данные дают большие шансы на формирование нового большинства на основе Партии регионов. К ним могут присоединиться коммунисты и многие самовыдвиженцы.