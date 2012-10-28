В ПР уверены, что все их мажоритарщики прошли

Сын премьер-министра Украины Николая Азарова, кандидат в народные депутаты Украины Алексей Азаров по избирательному округу №47 набрал не менее 75% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в независимом общественном пресс-центре руководитель избирательного штаба Партии регионов в Донецкой области Александр Косянюк.

Он отметил, что Партия регионов в Донецкой области провела «качественно избирательную кампанию, подобрала качественно своих кандидатов в мажоритарные округа». «Тот экзит-пол, который мы проводили внутренний партийный показывает, что все 21 наш кандидат-мажоритарщик одержали убедительные победы в округах», - сказал А.Косянюк.

По его словам, «Алексей Азаров набрал не менее 75% голосов, Сергей Клюев (брат главы СНБО Украины Андрея Клюева - УНИАН) - не менее 72% голосов, нынешние народные депутаты: Леонид Литвонов - по нашим данным в районе 80% голосов получил, Владислав Лукьянов - в районе 75%, Татьяна Бахтеева - 62% голосов».