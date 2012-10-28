Ефремов: регионы добавят «пару процентов голосов после подсчета»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге в центральном избирательном штабе Партии регионов.

«Думаю, что пару процентов голосов (по сравнению с данными exit-poll) мы добавим», - сказал А.Ефремов.

Он добавил, что весьма доволен предварительными результатами Партии регионов на выборах.

При этом А.Ефремов объяснил, что разница между окончательными результатами голосования и данными exit-poll будет отличаться, потому что результаты exit-poll формировались в первой половине дня.

Кроме того, лидер фракции Партии регионов указал на особенность электората партии, который, по его словам, приходит на избирательные участки ближе к вечеру.

«В то время как электорат коммунистов голосует утром», - уточнил А.Ефремов.