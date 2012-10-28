Тигипко «очень доволен» результатом

Партия регионов благодарна людям за поддержку и оправдает доверие своих сторонников. Так заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко прокомментировал результаты exit-pool, в соответствии с которыми ПР занимает первое место в нынешние избирательной гонке, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«Мы очень довольны результатом. По всем exit-pool, Партия регионов уверенно выигрывает выборы, нас устраивает достаточно большой отрыв от второго места. Приблизительно на такой результат мы и рассчитывали», - заявил он.

Политик также поблагодарил избирателей Партии регионов за поддержку.

«Мы очень ответственно относимся к вашей поддержке, мы отработаем ваше доверие, выполним все, что обещали», - сказал С.Тигипко.

Он также добавил, что партия рассчитывает на еще больший результат по мажоритарным округам и на создание большинства с мажоритарщиками. Кроме того, С.Тигипко отметил, что выборы состоялись демократически, и это подтверждают международные наблюдатели.

«Это крайне важно для Украины, потому что мы сделали еще один шаг вперед в развитии демократии», - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам 5-ти независимых exit-pool, на нынешних выборах в Верховную Раду Украины в многомандатном избирательном округе, Партия регионов получает около 30%, ВО «Батькивщина» - около 25%, партия «УДАР Виталия Кличко» - около 15%, КПУ и ВО «Свобода» - почти по 12% голосов избирателей. Другие партии, по результатам всех exit-pool, не преодолевают 5-процентный проходной барьер.