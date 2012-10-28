Азаров отказался говорить об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в пресс-центре Партии регионов.

По словам Н.Азарова, выборы состоялись. Он подчеркнул, что «высокая явка избирателей - это лучший ответ тем, кто говорил, что якобы наши люди разочаровались, якобы наши люди не верят. Все это неправда».

Н.Азаров подчеркнул, что выборы прошли по всей стране «абсолютно спокойно». По его словам, есть единичные нарушения.

Как сказал Н.Азаров, результаты exit-poll показывают, что, «очевидно, что Партия регионов победила».

Он задал уточняющий вопрос: «Это всем очевидно?». Кто-то из журналистов ответил: «Нет».

На эту реплику Н.Азаров сказал, что тех, кому это не очевидно, «единичные голоса». «Некоторым бы очень хотелось, чтобы мы проиграли, но мы выиграли», - подчеркнул Н.Азаров и добавил: «Но мы выиграли в абсолютно честной борьбе».

В то же время премьер-министр Николай Азаров отказался отвечать на вопрос, останется ли он на посту премьера. На вопрос журналистки Сони Кошкиной он заявил, что «отвечать на провокационные вопросы жертв режима», - сказал он. После этого Азаров оставил пресс-центр, сообщает Украинская правда.