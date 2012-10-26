СМИ: Арбузову прочат премьерство, Тигипко - кресло спикера

Партия регионов готовится сменить состав Кабинета министров. Об этом пишет Коммерсант-Украина. Глава парламентской фракции ПР Александр Ефремов заявил, что кадровые перестановки в правительстве произойдут после выборов 28 октября и формирования нового парламентского большинства в Верховной раде VII созыва. Эксперты утверждают, что отставка премьер-министра Николая Азарова произойдет еще раньше.

По мнению политологов, вопрос о смене премьера уже решен. "Николай Азаров не останется в Кабинете министров после выборов. Его место займет Арбузов (глава Национального банка). Произойдет существенное обновление и омоложение состава правительства, и это случится сразу после выборов, чтобы старый парламент, более зависимый от власти, проголосовал за назначение премьера",— заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Следует отметить, что ранее ряд экспертов называли также кандидатом на этот пост министра финансов Юрия Колобова.

Господин Карасев считает, что в случае назначения Сергея Арбузова главой правительства вице-премьер Сергей Тигипко (N3 в избирательном списке Партии регионов) и министр экономического развития и торговли Петр Порошенко (избирательный округ N12; Винницкая область) перейдут работать в парламент. "Неизвестна судьба Хорошковского (Валерий Хорошковский, первый вице-премьер). Министр аграрной политики Николай Присяжнюк скорее всего после выборов уйдет работать председателем Житомирской облгосадминистрации", - добавил Карасев.

В Партии регионов пока отказываются прогнозировать, кто займет место Николая Азарова, но подтверждают, что кадровые перестановки будут. "Я не берусь говорить, произойдет смена премьер-министра или нет, согласно Конституции этот вопрос решает президент,— заявил зампредседателя парламентской фракции ПР Владимир Рыбак.— В региональном руководстве и правительстве какие-то изменения, безусловно, будут, потому что есть проблемы, есть вопросы, которые надо решать, но эти изменения могут быть точечными".

Представители оппозиции заверили, что не будут сотрудничать с властью ради постов в правительстве. "Понятно, что объединенная оппозиция никогда не пойдет на союз с Партией регионов. Со сменой Азарова экономическая политика правительства не изменится",— заявил заместитель главы парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Соболев. "Можно уже сейчас сказать, что мы не видим никаких альянсов с Партией регионов и коммунистами — у нас разная идеология и разное представление о жизни в стране",— сказала Ирина Геращенко (N6 в избирательном списке партии УДАР).

Кадровые перестановки в правительстве могут быть обусловлены и другими причинами. Как известно, 8 из 18 членов действующего правительства баллотируются в Раду.

По мнению экспертов, большинство министров предпочтут остаться в правительстве. "Помимо Виктора Балоги, в парламенте, вероятно, окажется только Дмитрий Табачник. Петр Порошенко будет выбирать, а остальные министры — такие как Борис Колесников или Сергей Тигипко — захотят работать в Кабмине. В кризис бизнесмены стараются держаться поближе к бюджету",— заявил президент центра "Украинский барометр" Виктор Небоженко. В то же время один из источников в Партии регионов допустил, что господина Тигипко ждет большое парламентское будущее: он может быть выдвинут ПР на пост председателя Верховной рады, а позже и возглавить партию. Впрочем, Александр Ефремов вчера признал, что решение о кандидатуре на должность спикера будет принимать новое большинство.