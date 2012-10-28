КИУ не заметил на Харьковщине каруселей, но увидел угощение алкоголем

20:54, 28 октября 2012
Политика
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В Харьковской области нарушений, которые бы могли повлиять на окончательный результат выборов, не зафиксировано, - сообщил.

Фото из Твиттера @GOLOS_ORG

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Харьковского областного отделения Комитета избирателей Украины Михаил Камчатный.

«В процессе голосования нарушений, которые бы могли повлиять на результат выборов, зафиксировано не было», - сказал М.Камчатный.

Он отметил, что сегодня в Харьковской области были зафиксированы некоторые незначительные нарушения процедурного характера, замечены неточности в работе избирательных комиссий, в результате чего возникали очереди избирателей на некоторых участках.

«Может и было что-то локально, но каких-то манипуляций с бюллетенями я не заметил», - отметил М.Камчатный.

Он также отметил, что КИУ не зафиксировал в Харьковской области случая использования избирательной технологии «карусель», о чем заявляла политическая партия ВО «Свобода», однако подтвердил факт угощения алкогольными напитками избирателей на некоторых участках.

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