КИУ не заметил на Харьковщине каруселей, но увидел угощение алкоголем

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Харьковского областного отделения Комитета избирателей Украины Михаил Камчатный.

«В процессе голосования нарушений, которые бы могли повлиять на результат выборов, зафиксировано не было», - сказал М.Камчатный.

Он отметил, что сегодня в Харьковской области были зафиксированы некоторые незначительные нарушения процедурного характера, замечены неточности в работе избирательных комиссий, в результате чего возникали очереди избирателей на некоторых участках.

«Может и было что-то локально, но каких-то манипуляций с бюллетенями я не заметил», - отметил М.Камчатный.

Он также отметил, что КИУ не зафиксировал в Харьковской области случая использования избирательной технологии «карусель», о чем заявляла политическая партия ВО «Свобода», однако подтвердил факт угощения алкогольными напитками избирателей на некоторых участках.