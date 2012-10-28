Выборы в ВР закончились в более чем 20 странах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в пресс-центре международных наблюдателей руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«В более чем 20 странах фактически завершили голосование», - сказал он.

Согласно информации А.Дикусарова, по состоянию на 19.00 (по киевскому временами) 28 из 116 заграничных избирательных участков уже закрыты. Завершилось голосование в Беларуси, Кении, Кувейте, Саудовской Аравии, России. В 18.30 завершилось голосование в Иране, в 20 часов голосования завершится в Болгарии, Греции, Эстонии, Латвии, Египте, Израиле, Иордании, на Кипре, в Ливане, Молдове, Южно-Африканской Республике, Румынии, Турции и Финляндии.

Внештатных ситуаций на заграничном избирательном участке на данное время не зафиксировано, проинформировал руководитель пресс-службы МИД.