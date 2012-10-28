Наблюдатели ОБСЕ: Тимошенко голосовала лежа

Наблюдатели от ОБСЕ Ян Эриксон Урбан (Швеция) и Люкке Фрикс поражены мерами безопасности, применяемыми при голосовании экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на брифинге вблизи харьковской больницы после наблюдения за голосованием экс-премьера.

«Были много мер безопасности принято. Мы были удивлены. Мне даже пришлось снять кольцо. Мы были поражены мерами предосторожности», - сказал Я.Э.Урбан. «Мы очень удивлены тем, что очень много мер предосторожности для такой хрупкой женщины, которая находится одна в палате», - добавила Л.Фрикс.

Л.Фрикс подчеркнула важность с точки зрения демократии возможности реализации каждым человеком своего права на голос. Л.Фрикс отметила, что Ю.Тимошенко выразила благодарность за поддержку со стороны стран Европы.

«Юлия Тимошенко также подтвердила, что для нее очень важна поддержка Европы. И мы также выразили свою бесконечную поддержку в интересах демократии в странах Европейского Союза и всего мира», - сказала Л.Фрикс.

Я.Э.Урбан отметил, что Ю.Тимошенко голосовала лежа. Он подчеркнул, что для наблюдателей ОБСЕ было очень важно лично наблюдать за возможностью волеизъявление Ю.Тимошенко. В то же время он отметил, что прокомментировать, было ли это волеизъявление демократическим и отвечающим европейским стандартам, наблюдатели ОБСЕ смогут в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

По словам Л.Фрикс, Ю.Тимошенко поблагодарила наблюдателей ОБСЕ за личное присутствие во время волеизъявления.