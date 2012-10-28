Избиратели завалили Лутковскую жалобами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмена, сегодня, 28 октября, в офис Уполномоченного ВР по правам человека поступают многочисленные сообщения от наблюдателей относительно нарушения избирательных прав граждан на выборах 2012 года. В рабочем порядке идет оперативное реагирование и проверка ситуации на участках, из которых поступают сообщения.

В частности, из Житомирской, Черкасской, Хмельницкой областей и АР Крым поступили сообщения об отсутствии информационных табличек со словами «В КАБИНКЕ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НЕ ВЕДЕТСЯ».

К тому же сегодня, 28 октября 2012 года, с начала голосования на веб-сайте ЦИК по техническим причинам не доступен ряд постановлений ЦИК, запрос на которые растет в связи с намерениями субъектов избирательного процесса опротестовать процесс выборов.

Кроме того, на некоторых участках видеокамеры систем наблюдения направлены таким образом, что проблематично достичь публичности и прозрачности избирательного процесса.

На избирательных участках АР Крым (в городе Ялта) на кабинках для тайного голосования отсутствуют шторки, что создает угрозу нарушения принципа секретности волеизъявления граждан. На запрос офиса Уполномоченного по правам человека в Совете министров АРК объяснили, что решение о таком обустройстве кабинок принято окружной избирательной комиссией №7 и согласовано с Центральной избирательной комиссией.

Представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения избирательных прав граждан Михаил Чаплыга направил письмо в ЦИК с просьбой изучить ситуацию и принять меры реагирования с целью исправления сложившейся ситуации.