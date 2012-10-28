В Одессе на 23 участках избирателям подсунули ручки с исчезающими чернилами (добавлено видео)

Как сообщили УНИАН наблюдатели от КИУ и ВО «Батькивщина», в частности, «такими чернилами заполняли избирательные бюллетени на участке №511093 этого округа, уточнив, что «это выяснилось, когда один из одесситов сделал гелиевой ручкой пометку у себя на бумаге, покидая кабинку для голосования. И вскоре выяснилось, что запись исчезла. Об этом составили акт, вызвали правоохранителей, чтобы изъять вещественные доказательства правонарушения. И начали также проверку на других УИК 133 округа».

Уже известно, заявила в интервью УНИАН юрист областного штаба ВО «Батькивщина» Галина Моторина, что «такими чернилами избирателям было предложено заполнять бюллетени на 23 избирательных участках округа №133».

Между тем, как уточнили в облКИУ, «глава одной из избирательных комиссий заявил в ответ на высказанные претензии со стороны наблюдателей, что не видит «в заактированном факте никакого препятствования волеизъявлению граждан».

По его словам, «чернила сами по себе не исчезают, а подогревать бюллетени никто из членов возглавляемой им комиссии не собирается».

Представители от Объединенной оппозиции предложили окружной комиссии №133 рассмотреть вопрос о приостановке голосования на этих участках. Однако решения об этом не принято, голосование продолжается.

В облКИУ уточнили, что «на гелевых стержнях каждой из изъятых ручек есть маркировка: BLS-FRP5. Поиск в интернете по этому запросу выдает: стержень к ручке Friction (шпион). Чернила становятся бесцветными под воздействием высоких температур. Состав восстанавливается при температуре менее 18 градусов».