Милиция не увидела никаких «каруселей»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра МВД Виктор Ратушняк.

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«Никаких «каруселей» нами не зафиксировано, никаких людей, которые приезжали бы на избирательные участки, нами не установлено», - сказал он.

При этом В.Ратушняк заверил, что на избирательный участок невозможно провести посторонних людей, поскольку все передвижения там фиксирует видеокамера.

В то же время он сообщил, что по состоянию на 16.00 в органы внутренних дел поступило 134 сообщения о различных нарушениях во время голосования, из которых подавляющее большинство - о незаконном ведении агитации.

По словам В.Ратушняка, по всем этим вызовам были составлены административные протоколы.

Кроме того, заместитель министра сообщил, что работниками милиции было зафиксировано 6 случаев о выносе избирательных бюллетеней с участков, причем во всех этих случаях «люди были задержаны, а материалы в отношении них переданы в прокуратуру для принятия решения».