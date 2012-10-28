Милиция не увидела никаких «каруселей»
В Министерстве внутренних дел заверяют, что по состоянию на 16.00 не выявлено так называемых «каруселей» во время голосования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра МВД Виктор Ратушняк.
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«Никаких «каруселей» нами не зафиксировано, никаких людей, которые приезжали бы на избирательные участки, нами не установлено», - сказал он.
При этом В.Ратушняк заверил, что на избирательный участок невозможно провести посторонних людей, поскольку все передвижения там фиксирует видеокамера.
В то же время он сообщил, что по состоянию на 16.00 в органы внутренних дел поступило 134 сообщения о различных нарушениях во время голосования, из которых подавляющее большинство - о незаконном ведении агитации.
По словам В.Ратушняка, по всем этим вызовам были составлены административные протоколы.
Кроме того, заместитель министра сообщил, что работниками милиции было зафиксировано 6 случаев о выносе избирательных бюллетеней с участков, причем во всех этих случаях «люди были задержаны, а материалы в отношении них переданы в прокуратуру для принятия решения».